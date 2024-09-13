Москва, 13 сентября, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался от работы в нескольких странах Запада из-за выставленных ему условий — высказаться о российском лидере Владимире Путине. Об этом он рассказал в интервью Forbes, вышедшем в свет 12 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Познер

Познер, которому исполнилось 90 лет в апреле, признался, что ему всегда поступали предложения о работе, но к ним он относился выборочно. Практически всегда ему ставили условие, на которое он не соглашался.

«А условие такое: вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики, причём определённым образом», — пояснил Владимир Познер.

По его словам, в ответ на такие предложения он говорил, что «это же не журналистика, это совсем другое», и отказывался.

Журналист признался, что намеренно не высказывался о политике с 2022 года, с момента начала спецоперации.

«Просто я для себя решил, что положение такое, что мне лучше пока воздержаться», — отметил телеведущий.

На советском экране Познер появился в 59 лет, как он говорит, в это время многие уже уходят на пенсию.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Познер в 2022 году пропал с экранов. Его авторская программа «Познер» перестала выходить в эфире Первого канала, как и программа шоумена Ивана Урганта.

В январе 2023 года Владимира Познера с супругой заметили на премьере спектакля в Париже. В СМИ также писали, что он переехал в США.

Российский актёр театра и кино Дмитрий Певцов в 2019 году назвал Познера «врагом России», который желает смерти российскому народу.

В России давно существует «комплекс неполноценности перед странами Запада», заявил в 2020 году Владимир Познер в интервью программе «И грянул Грэм».