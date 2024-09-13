Курск, 13 сентября, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Украинские военные при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом. От испарений погибали домашние животные. Об этом рассказали местные жители.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

По словам женщин, снаряды были с каким-то газом.

«Ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказала «РИА Новости» жительница села в Глушковском районе.

Другая сельчанка добавила, что после взрыва был «странный дым или пар, а потом запах какой-то непонятный пошёл».

Информацию об этом уже зафиксировали военные следователи СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, после нападения ВСУ на Курскую область люди задыхались от едкого жёлтого дыма, рассказала эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Галина. По словам женщины, её сын в селе Кулевка Горшеченского района видел, как бомба ударила по сараю соседей. Повалил густой-густой жёлтый дым. Вдыхать невозможно было.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.