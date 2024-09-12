Курск, 12 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. После нападения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область люди задыхались от едкого жёлтого дыма, рассказала эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Галина.

Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам женщины, её сын в селе Кулевка Горшеченского района видел, как бомба ударила по сараю соседей.

«Дым был густой-густой, жёлтый. Надо было только вдохнуть и выдохнуть, вылить воду и, не вдыхая, выскочить на улицу. Вдыхать невозможно было. Так они кое-как затушили… Сюда (в пункт временного содержания) он (сын) приехал, его два дня рвало», — рассказала она «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Случаи мародёрства есть на кадрах разведывательного дрона, переданных бойцами 44-го армейского корпуса. На кадрах с дрона видно несколько стоящих, обстрелянных легковых автомобилей на дороге. Оператор дрона говорит, что «поубивали гражданских».

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.