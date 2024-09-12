Богота, 13 сентября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. В МИД Колумбии заявили, что пытаются по дипломатическим каналам остановить вербовку граждан страны для участия в конфликтах на Украине и в других странах. Это связано и с тем, что колумбийцы-наёмники попадают в плен.

ИА Регнум Колумбийские наёмники

В опубликованном заявлении ведомства говорится, что известно о трёх колумбийских гражданах, задержанных в России по обвинению в наёмничестве за участие в боевых действиях на стороне Украины.

«В этой связи Колумбия передала дипломатические ноты МИД России и Венесуэлы с запросом информации о легальном статусе, местоположении и состоянии здоровья колумбийцев», — говорится в документе.

Также по дипломатическим каналам распространено сообщение об остановке вербовки граждан страны для участия в войнах за границей.

Отмечается, что МИД Колумбии ожидает от России разрешения на консульский визит к пойманным наёмникам.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 августа не стал комментировать тему задержания колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ, поскольку она не касается администрации президента. Песков посоветовал обращаться в профильные ведомства.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с задержанными колумбийскими наёмниками, воевавшими на стороне украинских военных. Фигурантами дела о наёмничестве стали Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александр.

Во время обыска у них нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму образца ВСУ с символикой националистического батальона «Карпатская Сечь» ВСУ, отметили в ФСБ. По данному факту возбуждены уголовные дела.