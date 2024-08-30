Москва, 30 августа, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать тему задержания колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ, поскольку она не касается администрации президента. Об этом он заявил 30 августа в ходе брифинга.

Кадр из видео

По словам официального представителя Кремля, по данному вопросу следует обращаться в профильные ведомства.

«Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы — МВД или ФСБ. Это не тема администрации президента», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео с задержанными колумбийскими наёмниками, воевавшими на стороне украинских военных. Фигурантами дела о мошенничестве стали Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александр.

Во время обыска у них нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму образца ВСУ с символикой националистического батальона «Карпатская Сечь» ВСУ, отметили в ФСБ.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.