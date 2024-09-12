Путин сообщил о планах принять программу реставрации культурных объектов
Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В России планируется долгосрочная программа по реставрации объектов культурного наследия, сообщил 12 сентября президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.
«Многое делаем для охраны объектов культурного наследия. Планируем принять здесь долгосрочную программу, реализовать её не только за счёт бюджета, но и с привлечением меценатов. Опыт такой есть, будем его развивать», — сказал российский лидер.
Путин отметил важность реставрации старинных культурных объектов, таких как усадьбы и церкви, которые, как подчеркнул президент, являются зримым воплощением многовековой истории и национальной идентичности России.
Как передавало ИА Регнум, в июне Путин поручил к 2030 году отреставрировать более тысячи объектов культурного наследия России.
До этого, 29 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин поручал проработать нормативную базу в сфере охраны объектов и сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет.
Также Путин предложил сформировать «долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России». В ней будут собраны меры поддержки объединений, компаний и отдельных граждан, которые готовы вкладывать свой ресурс в восстановление памятников.
Помимо этого, президент РФ объявил о запуске программы «Земский работник культуры» с 2025 года. В рамках этой программы специалист при переезде в малый населённый пункт сможет получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. А на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше — два миллиона рублей.