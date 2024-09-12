Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В России планируется долгосрочная программа по реставрации объектов культурного наследия, сообщил 12 сентября президент России Владимир Путин на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Многое делаем для охраны объектов культурного наследия. Планируем принять здесь долгосрочную программу, реализовать её не только за счёт бюджета, но и с привлечением меценатов. Опыт такой есть, будем его развивать», — сказал российский лидер.

Путин отметил важность реставрации старинных культурных объектов, таких как усадьбы и церкви, которые, как подчеркнул президент, являются зримым воплощением многовековой истории и национальной идентичности России.

Как передавало ИА Регнум, в июне Путин поручил к 2030 году отреставрировать более тысячи объектов культурного наследия России.

До этого, 29 февраля, во время оглашения послания Федеральному собранию, Путин поручал проработать нормативную базу в сфере охраны объектов и сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет.

Также Путин предложил сформировать «долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России». В ней будут собраны меры поддержки объединений, компаний и отдельных граждан, которые готовы вкладывать свой ресурс в восстановление памятников.

Помимо этого, президент РФ объявил о запуске программы «Земский работник культуры» с 2025 года. В рамках этой программы специалист при переезде в малый населённый пункт сможет получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. А на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше — два миллиона рублей.