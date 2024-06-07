Москва, 7 июня, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году отреставрировать более тысячи объектов культурного наследия РФ. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости / Сергей Бобылев

«Отдельным направлением станет реставрация и реконструкция объектов культурного и исторического наследия. К 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи таких объектов, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям, служили сбережению и укреплению нашей идентичности, украшали города и сёла, повышали их туристическую привлекательность», — сообщил президент.

Ранее Владимир Путин поручал проработать нормативную базу в сфере охраны объектов и сформировать программу их сохранения сроком на 20 лет. Об этом он заявлял во время оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля.

«Старинные здания, усадьбы, храмы — это зримое воплощение нашей национальной идентичности и неразрывности связи поколений. Прошу правительство, парламентариев, профильные комиссии Госсовета с участием общественности проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия», — сказал лидер государства.

Также Путин предложил сформировать «долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России». В ней будут собраны меры поддержки объединений, компаний и отдельных граждан, которые готовы вкладывать свой ресурс в восстановление памятников.

Помимо этого, президент РФ объявил о запуске программы «Земский работник культуры» с 2025 года. В рамках этой программы специалист при переезде в малый населённый пункт сможет получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. А на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии эта сумма будет вдвое выше — два млн рублей.