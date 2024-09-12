Варшава, 12 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Польша закупила у Южной Кореи учебно-боевые самолёты FA-50 без боевого компонента, так как при заключении контракта покупка вооружения не была учтена. Об этом 12 сентября сообщил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик, выступая перед парламентариями в сейме.

Bullit Marquez/AP/TASS

По его словам, Варшава использовала редкую переговорную тактику, заключавшуюся в том, что вооружение закупаемых машин, составлявшее важную часть контракта, должно было обсуждаться после их покупки. Проблема состоит в том, что вооружения для этого вида самолётов больше не производится.

Томчик также уточнил, что в бюджете не были заложены средства на строительство ангаров для новых самолётов и на тренажёры для их обслуживания. Сейчас польское минобороны ищет по всему миру подержанные запчасти и оборудование для этих самолётов.

Как передавало ИА Регнум, ранее источники в ВВС республики уточняли, что южнокорейские FA-50 создали большие проблемы для военно-воздушных сил Польши. По словам одного из офицеров польских ВВС, занимавший до декабря 2023 года пост главы минобороны страны Мариуш Блащак хотел с помощью поставок этих самолётов получить быстрый политический успех, что ему в итоге удалось. Последствиями стали драматичные проблемы с обучением пилотов и неясные перспективы дальнейшего использования этих машин.

Ещё одной проблемой стало обучение польских пилотов пилотированию FA-50, так как, хотя восемь ВВС лётчиков Польши обучились пилотированию самолётов в Южной Корее, полёты без южнокорейских инструкторов крайне редки.

27 июля 2022 года занимавший на тот момент пост министра обороны Польши Блащак заявил, что ВВС страны заменят советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50. Он назвал низкой боевую ценность советских самолётов и указал на отсутствие у Польши запчастей к ним.