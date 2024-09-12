* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 12 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Перовский суд Москвы выписал из квартиры главу «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дениса Капустина (внесён в России в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что иск в суд направила мать Капустина Мария Корчагина. По её словам, Капустин не подал заявление о принятии наследства и не изъявил желания вступить в права наследования.

Кроме того, добавила она, по месту регистрации в квартире её сын никогда не проживал и расходов по её содержанию и ремонту не нёс.

Женщина также отметила, что её сын постоянно живет не в России. Все эти доводы суд посчитал весомыми и снял Капустина с регистрационного учёта, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, «добровольческий корпус» сформировали на Украине в 2022 году при поддержке ВСУ и ГУР Украины. Формирование входит в состав украинской армии. Его участники причастны к вооружённым атакам на Брянскую и Белгородскую области.

Основатель объединения Денис Капустин внесён в России в перечень террористов и экстремистов, Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы по статье о госизмене и террористической деятельности. Суд также признал РДК террористической организацией, 2 декабря 2023 года решение вступило в силу, после чего в конце декабря того же года ФСБ внесла РДК в список террористических организаций.