* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 30 декабря, 2023, 15:32 — ИА Регнум. ФСБ внесла «Русский» добровольческий корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом сообщила «Российская газета», которая 30 декабря опубликовала обновления, внесённые в Единый федеральный список организаций, признанных террористическими в соответствии с законодательством России.

РДК сформировался на Украине в 2022 году при поддержке ВСУ. Эта структура — боевая единица украинской армии. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября 2023 года признал РДК террористической организацией, 2 декабря это решение вступило в силу.

ФСБ России признала основателя РДК Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов) организатором нападения на Брянскую область в марте 2023 года.

В ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в государственной измене и террористической деятельности.