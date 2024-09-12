Воронеж, 12 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов проверил ход подготовки специалистов Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сообщили 12 сентября в оборонном ведомстве.

Министерство обороны РФ

Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров доложил Белоусову о подготовке кадров лётного и инженерно-технического состава, а также беспилотной авиации и других направлений. Кроме того, начальник рассказал о модернизации учебно-материальной базы и обеспечении новыми тренажёрными комплексами.

Кроме того, министру обороны показали подготовку курсантов в авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), которая предназначена для обслуживания и ремонта воздушных судов разного типа. В оборонном ведомстве уточнили, что для организации практических занятий в ТЭЧ были размещены вертолёты Ка-52 и Ми-28Н, а также самолёты Су-35С и Су-34.

«Курсанты академии лётных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полёты и гарантированно имеют необходимый уровень налёта для выпускника», — сказал Зибров Белоусову.

11 сентября Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки войск «Запад». Глава Минобороны заслушал доклады командиров по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения спецоперации и характеру действий противника.

Кроме того, Белоусову доложили данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.