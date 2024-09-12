Москва, 12 сентября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки составили до 2000 бойцов, сообщил 12 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Так, в зоне ответственности группировки «Север» ВСУ потеряли до 155 боевиков. Также ВС России ликвидировали полевой склад боеприпасов, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» ВСУ.

Военные подразделений группировки войск «Запад» уничтожили до 445 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортёра М113, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и четыре 105-мм гаубицы L-119.

В зоне ответственности бойцов «Южной» группировки ВСУ потеряли до 745 боевиков, бронетранспортёр М113 американского производства 26 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777, две 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм гаубицу L-119. ВС России ликвидировали полевой склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» ликвидировали до 495 военных ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Бойцы подразделения группировки «Восток» уничтожили более 120 украинских боевиков, семь автомобилей и 155-мм гаубицу М777 американского производства. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

В зоне ответственности подразделений группировки «Днепр» потери противника составили до 40 военных, бронетранспортёр М113 производства США, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Как передавало ИА Регнум, российские группировки нанесли удары по объектам инфраструктуры на аэродромах и объектам энергетики, которые обеспечивали деятельность ВСУ. Также российские силы противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда HIMARS американского производства и 59 беспилотников.