Москва, 12 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Великобритания в ближайшие годы может пойти ко дну, в то время как Украина не протянет и четверти века. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя недавнее заявление главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о 100-летнем партнёрстве Лондона и Киева.

Иван Шилов ИА Регнум

Медведев обвинил Лэмми во лжи, отметив, что Украина не протянет и четверти этого срока.

«Остров под названием Британия может пойти ко дну в ближайшие годы. Наши сверхзвуковые ракеты помогут при необходимости», — написал зампред Совбеза РФ в соцсети X (бывшая Twitter).

Заключение сообщения Медведев сопроводил улыбающимся смайлом.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с американскими и украинскими коллегами Лэмми, помимо заверений о 100-летней поддержке киевского режима, заявил о передаче Украине ещё порядка 100 ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца текущего года. Министр подтвердил выделение 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Киева.

В феврале 2023 года посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что взаимодействие между Москвой и Лондоном практически отсутствует, а отношения двух стран «близки к нулю». Британская сторона разрушила почти всю архитектуру отношений, и Москва не будет проявлять инициативу по их восстановлению, пока Лондон сам «не осознает необходимость таких шагов», отметил Келин.