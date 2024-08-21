Киев, 21 августа, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В Днепропетровской области Украины повреждён объект инфраструктуры, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждена инфраструктура и линия электропередачи», — заявил он в Telegram-канале.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как 21 августа передавало ИА Регнум, украинские СМИ писали о взрывах в городе Сумы, а также в Ивано-Франковске. Подробностей произошедшего не приводились.

Днём ранее, 20 августа, сообщалось, что серия взрывов прогремела в Киеве на фоне действия сигнала воздушной тревоги. О взрывах сообщили в Киеве, Броварах, Вышгороде.