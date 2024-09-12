Москва, 12 сентября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Следствие предъявило борцу-вольнику из Чечни Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в участии в покушении в 2004 году на певца Авраама Руссо, новое обвинение, сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, спортсмена обвиняют в двух убийствах и двух покушениях на убийство, часть из преступлений относится к 1996 году. По версии следствия, тогда между руководителем фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым и гендиректором ТОО КБФ АСТ Тельманом Исмаиловым произошёл конфликт, причиной которого стало распределение прибыли от аренды земельных участков на Черкизовском рынке. Исмаилов обратился за помощью к Эльдукаеву, который якобы возглавлял его охрану.

Следователи утверждают, что Эльдукаев нашёл киллера, который в декабре 1996 года убил Гуршумова и ранил его брата Тальмана Гуршумова. Помимо этого, борец обвиняется в участии в покушении на Авраама Руссо. По версии следствия, киллер за $100 тыс. расстрелял автомобиль Руссо и убил его охранника. Сам Эльдукаев отрицает свою причастность к преступлениям. Он утверждает, что не состоял в охране Исмаилова и был знаком с ним через третьих лиц.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве по решению Басманного суда арестовали азербайджанского борца Джаббара Юсифи. 11 марта он был задержан стражами правопорядка. Мужчину подозревают на Украине в умышленном убийстве, а в России ― в незаконном хранении оружия.