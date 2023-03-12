Москва, 12 марта, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Азербайджанский борец Джаббар Юсифи до 10 апреля арестован по решению Басманного суда Москвы. Об этом 12 марта рассказал знакомый с ситуацией источник, слова которого приводят «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Следствие считает, что, если Джаббара не отправить под стражу, он снова скроется от суда и продолжит заниматься преступной деятельностью», — сказал он.

При этом у борца из Азербайджана не имеется постоянного места жительства на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Москве стражи правопорядка задержали уроженца Азербайджана, которого на Украине подозревают в умышленном убийстве, а в России ― в незаконном хранении оружия.