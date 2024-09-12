Якутск, 12 сентября, 2024, 09:04 — ИА Регнум. В Якутии после ДТП с автобусом возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 12 сентября в региональном главке СКР.

Упрдор «Лена»

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек»)», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Якутии в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека, 29 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

В МВД уточнили, что пассажирский автобус съехал с трассы «Лена» в районе 541-го км. В салоне находились 32 человека, включая водителя. Среди пассажиров несовершеннолетних не было.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).