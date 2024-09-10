Якутск, 10 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В Якутии в результате ДТП с автобусом госпитализировали 12 человек, четыре из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«По результатам обследования было госпитализировано 12 человек, из которых четыре в тяжёлом состоянии, состояние восьми человек оценивается как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального минздрава, после осмотра врачей шесть пострадавших были направлены на амбулаторное лечение. Остальные 12 ещё проходят обследования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Якутии в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли три человека, 29 получили телесные повреждения разной степени тяжести. В МВД уточнили, что пассажирский автобус съехал с трассы «Лена» в районе 541-го км. В салоне находились 32 человека, включая водителя. Среди пассажиров несовершеннолетних не было.

7 сентября шесть человек пострадали в результате ДТП на Ростовском шоссе в Краснодарском крае. По факту инцидента проводится проверка.

В тот же день водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, ещё трое пассажиров пострадали.