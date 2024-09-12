Иркутск, 12 сентября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В Иркутске суд вынес приговор бывшему главе минздрава региона Якову Сандакову. За превышение должностных полномочий и мошенничество экс-чиновник приговорён к 18 годам. Под стражу его заключили в зале суда. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

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18 лет Сандаков проведёт в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 80 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего министра здравоохранения Иркутской области арестовали в ноябре 2022 года. По версии следствия, в результате противоправных действий обвиняемых, в числе которых бывший региональный министр здравоохранения, при закупке диагностического медицинского оборудования по заведомо завышенной стоимости бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.

Кроме того, Сандакову предъявлено обвинение в получении от коммерческой организации через посредника незаконного денежного вознаграждения в сумме 7 млн рублей за заключение госконтракта министерством здравоохранения на поставку диагностического медицинского оборудования стоимостью более 150 млн рублей.