Иркутск, 17 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области поддержала ходатайство о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова, задержанного накануне, 16 ноября. По версии следствия, в результате противоправных действий обвиняемых, в числе которых бывший региональный министр здравоохранения, при закупке диагностического медицинского оборудования по заведомо завышенной стоимости бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.

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Кроме того, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в получении от коммерческой организации через посредника незаконного денежного вознаграждения в сумме семи миллионов рублей за заключение государственного контракта министерством здравоохранения на поставку диагностического медицинского оборудования стоимостью более 150 млн рублей.

Кировский районный суд г. Иркутска с учетом мнения прокурора заключил бывшего министра под стражу на срок 2 месяца.

Решение суда в законную силу не вступило.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года власти Приангарья без объяснения причин не стали продлевать контракт с министром здравоохранения Яковом Сандаковым. Накануне в рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых.

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