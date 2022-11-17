Экс-министр здравоохранения Приангарья заключён под стражу
Иркутск, 17 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области поддержала ходатайство о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова, задержанного накануне, 16 ноября. По версии следствия, в результате противоправных действий обвиняемых, в числе которых бывший региональный министр здравоохранения, при закупке диагностического медицинского оборудования по заведомо завышенной стоимости бюджету Иркутской области причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.
Кроме того, бывшему чиновнику предъявлено обвинение в получении от коммерческой организации через посредника незаконного денежного вознаграждения в сумме семи миллионов рублей за заключение государственного контракта министерством здравоохранения на поставку диагностического медицинского оборудования стоимостью более 150 млн рублей.
Кировский районный суд г. Иркутска с учетом мнения прокурора заключил бывшего министра под стражу на срок 2 месяца.
Решение суда в законную силу не вступило.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года власти Приангарья без объяснения причин не стали продлевать контракт с министром здравоохранения Яковом Сандаковым. Накануне в рамках уголовных дел проведены обыски в подразделениях минздрава, коммерческих организациях, жилищах подозреваемых.
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