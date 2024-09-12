Суджанский район, Курская область, 12 сентября, 2024, 07:08 — ИА Регнум. С начала нападения на Курскую область потери украинских войск под Суджей составили 300 единиц военной техники и около 7 тыс. человек. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

rbc.ru Апти Алаудинов

Он отметил, что с 8 августа совместными усилиями российские военные сжигали ежедневно от десяти до 15 единиц техники.

«Даже если посчитать по десять единиц за сутки, то по настоящее время мы насчитаем технику уже на сотни. Около 300 единиц техники <…> чисто на суджанском направлении сожгли уже. С момента вообще всей этой курской операции противник понёс потери около 7 тыс. человек только на нашем участке», — прокомментировал Алаудинов ТАСС.

Он добавил, что среди уничтоженной техники в основном попадались образцы западного производства.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным Минобороны РФ на 11 сентября, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих, 96 танков, 42 боевые машины пехоты, 656 боевых бронированных машин, 90 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.

Украинские формирования вторглись в Курскую область утром 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. На 11 сентября российские войска освободили около десяти населённых пунктов в Курской области. По словам командира спецназа «Ахмат», ВСУ несут большие потери на курском направлении, из-за чего украинские военные начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело.