Байконур, Казахстан, 11 сентября, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-26» стартовала на Международную космическую станцию (МКС) с космодрома «Байконур».

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На борту корабля находятся два россиянина — Алексей Овчинин, Иван Вагнер, а также американец Дональд Петтит.

Примерно через девять минут после запуска ракета выведет «Союз МС-26» на околоземную орбиту, где корабль начнёт самостоятельный полёт к МКС. Ожидается, что «Союз МС-26» пристыкуется к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции примерно в 22:33 мск.

Планируется, что продолжительность космической миссии составит 202 суток. За это время космонавты должны будут провести 42 научных эксперимента, которые касаются медицины и биологии.

В декабре 2024 года Алексей Овчинин и Иван Вагнер выйдут в открытый космос. Они установят на поверхности станции спектрометр, позволяющий наиболее точно измерить космический радиационный фон.

Ранее ИА Регнум передавало, что «Роскосмос» объявил состав экипажей для полётов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2025–2026 годах. В основной экипаж МКС-73 (запуск на «Союзе МС-27» в марте 2025 года) вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Во втором полугодии 2025 года в экипаж 74-й длительной экспедиции на «Союзе МС-28» вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.

В 2026 году на корабле «Союз МС-29» отправится экипаж МКС-75 в составе Петра Дуброва, Сергея Корсакова и Анны Кикиной.