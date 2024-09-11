Киев, 11 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Жёны мобилизованных украинцев были готовы выйти на майдан, когда узнали, что их мужей не вернут с передовой. Об этом сообщает издание Hromadske.

Кадр из Телеграм — канала Zelenskiy_official

Лилия, жена одного из украинских бойцов, рассказала о реакции женщин на предложение бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского исключить демобилизацию и ограничения по сроку службы из законопроекта об усилении мобилизации. Об этом стало известно 10 апреля.

«Когда 10-го вечером [получили] письмо Сырского, и из-за этого, честно говоря, у нас не то что руки опустились, мы готовы были выходить на майдан», — заявила Лилия.

Она пояснила, что женщины отказались от дальнейших действий, чтобы не дестабилизировать обстановку. Они так и не добились ясности, когда их мужья смогут вернуться домой. Мужа Лилии, участвовавшего в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах, мобилизовали в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Сырский в письме министру обороны Украины Рустему Умерову предложил не включать в законопроект об усилении мобилизации, а рассмотреть отдельно положения о демобилизации и сроках ротации военнослужащих. Комитет Верховной рады согласился учесть его предложение.

На Украине 18 мая начал действовать закон об усилении мобилизации, который ввёл новые требования к военнообязанным и сократил до минимума их права.