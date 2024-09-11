Москва, 11 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Украинским командирам Владимиру Баранюку и Сергею Волынскому несправедливо присвоили звание героев Украины, так как в 2022 году в Мариуполе они бросили личный состав. Об этом заявил пленный морпех Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк.

РИА Новости

По его словам, Баранюк, командовавший 36-й бригадой морской пехоты ВСУ, бросил своих бойцов на заводе имени Ильича в Мариуполе после того, как российские военные полностью замкнули окружение. Баранюк уехал в направлении сталеплавильного завода, а куда потом — неизвестно.

«Надеюсь, что справедливость будет, и действительно узнают, как всё было в Мариуполе, накажут тех по заслугам, так сказать», — приводит слова пленного «РИА Новости».

Волынский, также известный как Волына, тоже покинул расположение морпехов в Мариуполе. Узнав о больших потерях, он решил не идти на прорыв, а укрыться на заводе «Азовсталь» вместе с группировкой «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавил Таранюк.

Он рассказал, что в помещениях «Азовстали» Волынский записывал видеоролики, пока другие ходили на боевые посты и обороняли предприятие.

Изначально планировалось, отметил пленный, что все морские пехотинцы пойдут на прорыв. Были распределены участки и техника, но всё сорвалось, командир бригады уехал, и начался хаос. Попытавшихся прорваться морпехов полностью разбили российские силы, многие были уничтожены, кто-то попал в плен.

Выжившие удивились, когда узнали, что глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил звание героя Украины Волынскому, сдавшемуся на «Азовстали», добавил бывший морпех.

Как сообщало ИА Регнум, Волынский был в числе пленных, вернувшихся на Украину после обмена, проведённого в сентябре 2022 года при посредничестве турецкой стороны. Тогда отмечалось, что пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения боевых действий.

Зеленский 19 марта 2022 года присвоил звание героя Украины Баранюку, участвовавшему в обороне Мариуполя. Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Баранюк и начштаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш», расположенного северо-западнее «Азовстали».