Калининград, 11 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Военная прокуратура Балтийского флота попросила суд признать недействительной сделку о передаче в Калининградской области исторической виллы Порр в Приморске. Согласно базе картотеки арбитражных дел, соответствующее заявление было подано в арбитражный суд региона 15 июля.

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В исковом заявлении отмечается, что военная прокуратура Балтийского флота попросила суд признать недействительным соглашение по передаче участка площадью 3,5 га на Калининградском шоссе в Приморске. Его представители попросили обязать вернуть участок обратно в собственность государства.

Согласно данным из базы картотеки, ответчиками иска являются Минобороны, а также Агентство по имуществу Калининградской области.

Другие детали дела в документе не указаны.

По открытым данным, вилла Порр расположена на территории парка «Приморский». Она была построена в 1905 году. В здании были обустроены 13 комнат, а также подвал и мансарда. Кроме того, внутри него сохранились лепнина на потолках и лестницы. В то время, когда усадьба находилась в собственности Минобороны, там располагался госпиталь для больных туберкулезом.

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