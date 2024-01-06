Москва, 6 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Историческое здание на набережной Чёрной речки в Санкт-Петербурге передвинули по рельсам на 52 метра для строительства на его месте нового дома. Прежде в городе этого не делали, сообщает «Фонтанка».

Кадр из видео

По словам застройщика City Solutions, исторический корпус Императорского воспитательного дома переместили в конце декабря. Он был построен в 1913 году и весит 3200 тонн. Дом двигали со скоростью 4 сантиметра в минуту, сначала на 7 метров на запад, потом на 45 метров на юг, к Выборгской набережной.

О перемещении здания задумались ещё в 2018 году, когда компания решила застраивать этот участок. Проект был одобрен в апреле. Теперь здесь будут возводить жилой дом бизнес-класса.

«Это первый такой случай в Петербурге, хотя в Москве здания перевозили в 1930-х и позже», — отмечает издание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858030" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Чтобы переместить здание, его фасад укрепили металлической арматурой. В подвале смонтировали две железобетонные плиты толщиной 300 миллиметров. Верхнюю соединили с обвязкой дома специальными балками, плита приняла на себя его вес. По периметру к ней прикрепили 50 домкратов, которые опирались на нижнюю плиту, установленную на грунт. Конструкцию установили на роликовую систему, по которой дом перекатили на новое место.

Как сообщало ИА Регнум, в канадском Галифаксе строители с помощью 700 кусков мыла передвинули 220-тонный старинный отель. Зданию викторианской эпохи грозил снос. Выкупившая его компания намерена соединить перемещённый отель с проектируемым жилым домом.