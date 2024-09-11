Москва, 11 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Кремль поздравил с 90-летним юбилеем Героя СССР, генерал-майора Геннадия Зайцева.

Сергей Бобылев/ТАСС Геннадий Зайцев

«Мы поздравляем с днём рождения, мы желаем здоровья, в первую очередь и, конечно же, ценим, помним заслуги этого героического человека», — сказал 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Геннадий Зайцев родился 11 сентября 1934 года. На протяжении почти 20 лет он командовал антитеррористическим спецподразделением «Альфа».

В 1990 году Зайцев руководил миротворческой миссией по ликвидации политического кризиса в Азербайджанской ССР.

Во время конституционного кризиса осенью 1993 года в России Зайцев отказался штурмовать Дом Советов, который до этого обстреляли из танков. Командир обеспечил безопасный выход из горящего здания находящихся там депутатов и других людей.

В 1995 году Зайцев ушёл в отставку.