Вашингтон, 11 сентября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Союзники Киева на Западе дали понять, что материальное обеспечение «полной победы» над Россией невозможно, а потому Украине следует соотнести свои цели с реальностью. Об этом пишет 11 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на анонимные источники из числа высокопоставленных европейских чиновников.

Andreas Arnold/Global Look Press

Украинское руководство предупредили о том, что «полная победа» Киева в конфликте обойдётся в сотни миллиардов долларов, а такие средства не могут выделить ни США, ни Европейский союз. В связи с этим Запад хочет, чтобы Украина более реалистично определила свои цели в противостоянии с Москвой.

В частности, западные официальные лица ждут от Киева «убедительного плана» действий на 2025 год с учётом реальной обстановки в зоне боевых действий. Такие призывы обусловлены снижением поддержки со стороны избирателей идеи военной помощи Киеву. Кроме того, российские войска продолжают успешно наступать в зоне проведения спецоперации.

Ранее американский политолог Рафаэль Коэн заявил в статье для журнала Foreign Policy, что в Киеве не способны чётко сформулировать, каким образом могли бы победить. По его словам, на Украине все, от чиновников до прохожих, устали от конфликта, поэтому всё чаще задумываются о начале мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Италии указали на переломный момент в украинском конфликте. По мнению издания Il Fatto Quotidiano, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут без сторонней помощи избежать поражения. Более того, киевский режим направил в Курскую область боевиков с поставленным Западом оружием, хотя эта операция совершенно бессмысленна.