Анкара, 16 апреля, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Дата визита в Турцию президента России Владимира Путина пока не определена, заявил 16 апреля турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства республики. Об этом сообщил телеканал NTV.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Он отметил, что находится на постоянной связи с российским лидером. Эрдоган выразил надежду на то, что дату встречи определят как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 2024 года администрация президента Турции заявила о начале подготовки визита Путина. 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана готовится.

Он уточнил, что сроки визитов на высшем уровне ещё не определены. Песков отметил, что переговоры состоятся в обозримой перспективе.

До этого пресс-секретарь российского лидера также сообщал, что главы государств в ходе готовящихся переговоров обсудят тему Украины, вопросы расчётов между Россией и Турцией, договорённости об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

В свою очередь, турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявлял, что Путин и Эрдоган в ходе переговоров затронут темы сотрудничества в энергетике, обстановку в Сирии и секторе Газа, а также ситуацию с так называемым зерновым коридором.