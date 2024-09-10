Москва, 10 сентября, 2024, 20:13 — ИА Регнум. По технике и личному составу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подконтрольной им части Запорожской области был нанесён удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 вэсэушников, которые прибыли на подкрепление», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ударом комплекса «Искандер-М» по гостинице в городе Запорожье были уничтожены до 50 бойцов ВСУ, в том числе 19 британских наёмников. Ещё около 20 боевиков получили ранения.

Также Вооружённые силы РФ нанесли удар по складу с боекомплектом для ВСУ в пригороде Харькова, за взрывом последовала продолжительная детонация.

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве был нанесён высокоточный удар. Под руководством иностранных инструкторов там готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы для всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторов дронов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.