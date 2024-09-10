Москва, 11 сентября, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Прощание с профессором ГИТИСа, преподавателем кафедры саунд-драмы, членом Союза композиторов Григорием Ауэрбахом пройдёт в Москве 13 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале театрального института.

Официальный сайт Григория Ауэрбаха Григорий Ауэрбах

Церемония прощания начнётся в учебном театре ГИТИС в 11:00.

В 13:00 процессия отправится на Востряковское кладбище.

В 17:00 состоится поминальный обед по адресу Малый Кисловский переулок, дом 6.

Как сообщало ИА Регнум, Григорий Ауэрбах скончался 9 сентября. Ему было 73 года.

Григорий Ауэрбах преподавал в институте более 20 лет. Был музыкальным руководителем мастерских на трёх факультетах ГИТИСа: режиссура, новые направления сценических искусств и эстрада.

Он написал музыку к 80 театральным постановкам, операм, балетам и мюзиклам. Профессор вдохновлял студентов, передавая им свои знания и любовь к музыке. Был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир.