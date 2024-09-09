Москва, 10 сентября, 2024, 01:18 — ИА Регнум. Член Союза композиторов, профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах скончался 9 сентября. Ему было 73 года. Об утрате сообщили в Telegram-канале ГИТИСа.

Официальный сайт Григория Ауэрбаха Григорий Ауэрбах

Григорий Ауэрбах преподавал в институте более 20 лет. Был музыкальным руководителем мастерских на трёх факультетах ГИТИСа: режиссура, новые направления сценических искусств и эстрада.

«Ушёл из жизни профессор ГИТИСа, преподаватель кафедры саунд-драмы, член Союза композиторов Григорий Львович Ауэрбах», — написали коллеги.

Он написал музыку к 80 театральным постановкам, операм, балетам и мюзиклам. Профессор вдохновлял студентов, передавая им свои знания и любовь к музыке. Был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир.

В ГИТИСе выразили соболезнования родным и близким. О причинах смерти не сообщается.