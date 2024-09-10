Дуйсбург, Германия, 11 сентября, 2024, 01:41 — ИА Регнум. Вечером 10 сентября на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург вспыхнул сильный пожар. Микрорайон заволокло густым, едким дымом, сообщило издание Bild.

Дарья Драй ИА REGNUM Густой дым

Отмечается, что компания, где случилось ЧП, производит продукцию из цинка и серы. На вызов приехало много пожарных, по их мнению, как пишет издание, огонь потушат не скоро.

Причины возгорания пока не установлены.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на Крестовском острове в Санкт-Петербурге удалось локализовать на площади 800 кв. метров 10 сентября.

Кровля неэксплуатируемого спорткомплекса загорелась в 18:47 по московскому времени. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. метров.

20 июля произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке.