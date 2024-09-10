Санкт-Петербург, 10 сентября, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Пожар на Крестовском острове в Санкт-Петербурге удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, сообщила 10 сентября пресс-служба в МЧС в своём Telegram-канале.

Владимир Филипчик / ТАСС

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 800 квадратных метрах», — сказано в сообщении.

Кровля здания неэксплуатируемого спорткомплекса загорелась в 18:47 по московскому времени. Первоначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке. В ликвидации пожара участвовали 19 сотрудников МЧС, были задействованы четыре единицы техники.