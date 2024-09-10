Вашингтон, 11 сентября, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Два астронавта экипажа многоразового корабля Crew Dragon, запущенного на орбиту с четырьмя туристами, 12 сентября планируют выход в открытый космос. Об этом рассказали в компании-разработчике SpaceX.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Отмечается, что это будет в рамках миссии Polaris Dawn впервые в истории частный выход в космос непрофессиональных астронавтов.

В космос выйдут миллиардер-инвестор Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис.

Как сообщало ИА Регнум, с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) 10 сентября состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблём Crew Dragon и экипажем из четырёх астронавтов коммерческой миссии Polaris Dawn. Трансляцию запуска компания SpaceX вела на своей странице в соцсети X.

Астронавты проведут 36 исследований и экспериментов, направленных на улучшение здоровья человека как на Земле, так и во время длительных космических полетов. Кроме того, будет протестирована лазерная система связи Starlink.

8 сентября генеральный директор компании SpaceX Илон Маск заявлял, что первый беспилотный полёт космического корабля Starship на Марс может состояться через два года. Он отметил, что в случае успешных испытаний первые полёты на Красную планету могут состояться через четыре года. По словам Маска, с этого момента частота полётов будет расти в геометрической прогрессии, а через 20 лет на Марсе будет построен первый самодостаточный город.