Курск, 10 сентября, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Российские военные сбили ещё две управляемые авиационные бомбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 10 сентября в Telegram-канале.

ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

«Ещё две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области», — написал Смирнов.

Ранее врио губернатора сообщил об уничтожении одной украинской авиабомбы. С начала суток в Курской области несколько раз объявляли ракетную опасность.

Как сообщало ИА Регнум, минувшей ночью, по данным Минобороны, в воздушном пространстве Курской области нейтрализовали 14 украинских беспилотников. В общей сложности в девяти регионах России перехватили и уничтожили 144 дрона самолётного типа.