Санкт-Петербург, 10 сентября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. На Крестовском острове в Санкт-Петербурге в здании неэксплуатируемого спорткомплекса вспыхнул пожар, сообщила 10 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по городу в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Здание спорткомплекса неэксплуатируемое, на ремонте. В здании размером 80 на 40 м происходит горение на площади 200 кв. м», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

Также в Сети появились видеокадры пожара, на них видно, что огнём охвачены верхние этажи здания.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Горение наблюдалось на пятом этаже в помещении кафе, в вентиляционной вытяжке. В ликвидации пожара участвовали 19 сотрудников МЧС, были задействованы четыре единицы техники.