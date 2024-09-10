Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Жительница многоэтажки в Раменском, в которую врезался украинский дрон, успела уйти с балкона за несколько секунд до взрыва, об этом женщина рассказала 10 сентября НСН.

GLOBAL LOOK PRESS

По словам Натальи, в половине третьего ночи раздались хлопки. Женщина подумала, что началась гроза, и решила закрыть лоджию, но потом поняла, что это не гром, а взрывы.

Наталья с мужем отправились спать, но позже опять услышали грохот. Когда они вышли в лоджию, услышали жужжание беспилотника.

«Мы успели схватить собаку, забежать в коридор, и он как бахнул в наш дом… Мне показалось, что дом сейчас сложится», — сказала Наталья.

Она добавила, что в соседнем доме ударной волной выбило стёкла на всех 16 этажах. Другой беспилотник попал в дом неподалёку и тоже причинил разрушения. Всего, уточнила Наталья, было не менее 14 хлопков.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Московской областью, по данным Минобороны, 20 украинских дронов. В общей сложности в девяти российских регионах перехватили и уничтожили 144 беспилотника.

В Раменском два беспилотника попали в жилые дома на Высоковольтной улице и в Спортивном проезде, что привело к пожарам. В одном из домов были повреждены 54 квартиры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о погибшей женщине и восьми пострадавших.