Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Женщина, погибшая в Раменском при атаке беспилотников, охраняла звёзд шоу-бизнеса, сообщает 10 сентября Life.ru.

Кадр из соцсети

Зинаиде У. было 46 лет, она работала в Москве в одном из частных охранных предприятий. Эта организация занимается охраной звёзд шоу-бизнеса, театров и концертов.

Раньше женщина жила в Волгоградской области и переехала в Подмосковье несколько лет назад. Минувшей ночью, когда в дом на Спортивном проезде врезался беспилотник, она спала у себя в квартире. Один из обломков упал ей на голову. В квартире находилась подруга Зинаиды, она смогла выбраться из разрушенной комнаты через 20 минут.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 сентября дежурные средства противовоздушной обороны сбили над девятью российскими регионами 144 украинских дрона. В Московской области, по данным Минобороны, уничтожили 20 БПЛА.

В Раменском два беспилотника попали в жилые дома, что привело к пожарам. В доме на Спортивном проезде были повреждены 54 квартиры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил об одном погибшем и восьми пострадавших.