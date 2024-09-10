Москва, 10 сентября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. С 2011 года в Москве построили и реконструировали 119 станций метро, строительство ещё четырёх станций завершится в сентябре, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«С 2011 года столица завершила строительство и реконструкцию 248,6 километра линий метро», — приводит слова Ефимова официальный сайт мэрии и правительства столицы.

Также строители завершили работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями. Теперь пассажиры могут добираться со станций «Новаторская» с пересадкой на Большую кольцевую линию, «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Кроме того, открыто движение поездов на станции «Потапово» Сокольнической линии, добавил Ефимов.

По словам заммэра, на данный момент активные строительные работы проводятся на 11 станциях на Троицкой и Рублёво-Архангельской линиях. Ещё 19 станций московского метро находятся на этапе проектирования. До 2030-го в столичном метрополитене откроют ещё две линии — Рублёво-Архангельскую и Бирюлевскую.

Ранее Владимир Ефимов сообщил о том, что станцию «Потапово» Сокольнической линии московского метро построили менее чем за три года. Её запустили 5 сентября 2024 года.