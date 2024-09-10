Киев, 10 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Ситуация для Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся сложной на всей линии фронта, говорится в заявлении Генштаба ВСУ, опубликованном 10 сентября в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Наиболее напряжённая обстановка в настоящее время, уточняется в сообщении, сложилась на кураховском и красноармейском (покровском) направлениях в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики.

Ранее военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Мельник опроверг слова главы киевского режима Владимира Зеленского о стабилизации ситуации на красноармейском направлении. По его словам, Красноармейск скорее всего падёт по «авдеевскому сценарию». Он утверждает, что отступление ВСУ из Авдеевки в ДНР было контролируемым «только в отчётах отцов-командиров».

Зеленский изначально признавал, что для украинской армии сложилась непростая обстановка на четырёх участках фронта — покровском, краматорском, торецком и купянском. Однако впоследствии он записал обращение, в котором заявил, что на покровском направлении ситуация «стабилизировалась».

ВСУ, дислоцированные в районе Красноармейска, несут большие потери на фоне стремительного продвижения армии РФ, признали 8 сентября в британском издании The Economist. Отмечалось, что за последние два месяца наступление российских войск развивалось угрожающими темпами, а после вторжения ВСУ в Курскую область, планировавшегося киевским режимом с целью отвлечь внимание ВС РФ от красноармейского направления, только ускорилось.