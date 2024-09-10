Брянск, 10 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Если сегодня Россия остановится в ходе специальной военной операции, то через 5-10 лет нынешним мальчишкам придётся брать в руки оружие и идти воевать, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Губернатор Брянской области Александр Богомаз и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова

Глава региона отметил, что люди в российском приграничье действительно стали привыкать к нынешней реальности: дронам в небе, попыткам провокаций ВСУ. Многим трудно бросить всё и уехать в другой регион, так что люди адаптируются, учатся спасаться от беспилотников, но это не та нормальность, в которой надо жить.

«Это та ситуация, которую нужно менять. Но менять её можно только одним способом. Это победой нашей страны над нацистским режимом. Другого здесь ничего мы не сделаем. Если мы сегодня остановимся, через 5-10 лет уже наши мальчики, которым сейчас по 10 лет, будут воевать», — сказал губернатор.

Богомаз указал, что за это время Украину снова напичкают оружием, там воспитают новое, ещё более фашистское и враждебное России население. Ведь в 2014 году никто не мог подумать, что за 10 лет киевский режим взрастит абсолютно враждебный народ.

«Это же воспитание. Смотришь — русский человек. Русская фамилия, русское имя. А он ненавидит Россию. Хочется сказать: ты же сам русский, ты что несёшь?! Это же пропаганда. Как в фашистской Германии, как в Италии. Так сегодня сделано всё это на Украине», — напомнил глава Брянской области.

По словам Александра Богомаза, всё это надо принимать во внимание и думать, как разобраться с ситуацией.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум 11 сентября.