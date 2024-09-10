Москва, 10 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. На фоне действий ВСУ в Курской области возможность достижения каких-то договорённостей между Россией и Украиной представить трудно. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отвечая на вопрос о предложении Турции прекратить удары по объектам энергетики, а также торговому и гражданскому флоту, представитель Кремля отметил, что никаких чётких договорённостей не было. Он добавил, что на фоне действий украинских войск в Курской области представить достижение договорённостей трудно.

«Но при всем при этом для нас главное — достижение наших целей. И СВО в настоящий момент, в отсутствии альтернатив, является единственным возможным способом достижения наших целей. Поэтому она продолжается», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа Песков напомнил, что в ходе спецоперации удары Вооружёнными силами России наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам. Он неоднократно отмечал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам. Так, 9 июля в ходе брифинга с журналистами он заявил, что Вооружённые силы России (ВС РФ) не причастны к удару по детской больнице в Киеве.