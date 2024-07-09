Москва, 9 июля, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России не причастны к удару по детской больнице в Киеве, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Полиция Украины Детская больница Охматдет

«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима», — сказал спикер Кремля.

Песков призвал руководствоваться заявлением Минобороны, в котором указано, что причиной разрушений гражданских объектов в Киеве стало падение украинского снаряда ПВО.

Ранее военная администрация Киева сообщила, что якобы в результате ракетного удара по Киеву в Святошинском районе возник пожар в помещении одного из предприятий, в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Минобороны опровергло обвинения в ударе по гражданским объектам Украины. В ведомстве добавили, что фотографии и видеозаписи с мест разрушений свидетельствуют о падении украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса, в черте города. Заявления Киева в Министерстве обороны назвали провокацией в преддверии саммита НАТО, запланированного на 9–11 июля.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что страны Запада, вероятно, решили использовать утверждения о якобы ударе России по больнице в Киеве как повод для дальнейшей эскалации украинского конфликта. Антонов отметил, что США лицемерно скрывают данные о том, что в больницу попала ракета украинской системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Киев уже не в первый раз пытается переложить ответственность за свои действия на Россию. Вместе с тем посол в очередной раз призвал западные страны перестать снабжать киевский режим оружием, от которого гибнут мирные жители как в России, так и на Украине.