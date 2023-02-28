Сергиев Посад, Московская область, 28 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Жители ряда районов Подмосковья в ночь на 28 февраля смогли увидеть северное сияние — явление, крайне редкое в центральной части России.

Лев Федосеев/ТАСС Северное сияние

Синоптики в комментариях для СМИ пояснили, что появление северного сияния в регионе было вызвано мощной магнитной бурей — самой сильной как минимум за последние пять лет.

Магнитная буря, которая продолжается уже более суток, завершится во второй половине дня во вторник, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Помимо Подмосковья, редкое природное явление наблюдалось также в Костромской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Калининградской и ряде других областей.