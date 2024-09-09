Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Участники заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в ходе встречи обсудили международные усилия, которые направлены на урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба МИД Саудовской Аравии.

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«В ходе заседания были рассмотрены отношения России и стран Персидского залива, а также пути их укрепления и развития в различных областях», — указано в заявлении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства королевства в социальной сети X.

В публикации указано, что стороны в ходе мероприятия обсудили события вокруг конфликта на Украине, а также международные усилия, направленные на политическое решение кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Помимо этого, во время рабочего визита в Саудовскую Аравию он принял участие в министерской встрече Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Ранее Лавров заявил, что Россия и страны Персидского залива намерены наращивать сотрудничество, а также расширять и диверсифицировать экономические отношения.