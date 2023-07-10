Москва, 10 июля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Россия и страны — участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили своё желание наращивать связи. Об этом 10 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.

РИА Новости/Алексей Куденко Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«С обеих сторон сегодня была подчеркнута заинтересованность в дальнейшем наращивании экономических связей, в их диверсификации», — сказал он.

Глава МИД отметил, что седьмой раунд диалога России и стран ССАГПЗ состоится в 2024 году под председательством Катара. Также Лавров рассказал, что российская сторона совместно с государствами Совета сотрудничества приняли совместное заявление и план действий на пять лет — с 2023 по 2028 год.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом. Стороны обсудили ситуацию вокруг арабской республики и провели обмен мнениями по актуальным проблемам региональной повестки дня.

До этого спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов рассказал, что ранее предложенный Москвой проект дорожной карты по нормализации отношений между Сирией и Турцией готов. По его словам, после обсуждения этого плана с партнёрами можно продвинуться в этой работе.