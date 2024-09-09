Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила 9 сентября пресс-служба МИД РФ.

РИА Новости / POOL

«Встреча С. В. Лаврова с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», — говорится в подписи к фото, опубликованном в Telegram-канале МИД.

Глава российского внешнеполитического ведомства вечером 8 сентября прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В ходе визита в Эр-Рияд у него запланированы двусторонние встречи с коллегами. Стороны будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, Сирию, Йемен и Ливию. Также он принял участие в министерской встрече Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Лавров ранее заявлял, что Россия и страны Персидского залива намерены наращивать сотрудничество. Стороны планируют расширять и диверсифицировать экономические отношения.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию в декабре 2023 года с официальным визитом. Американское агентство Bloomberg признало, что это свидетельствует о провале попыток Запада изолировать Россию.