Тбилиси, 9 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига уволил временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за того, что тот приобрёл стиральные машины. Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

«По нашей информации, это не является политическим актом. Конкретный представитель, если я не ошибаюсь, у него есть дипломатический статус, закупил бытовые вещи, и это посчитали неадекватным на фоне войны», — сказал Кобахидзе, пояснив, что это действие и стало причиной увольнения.

По его словам, речь идёт о покупке стиральных машин. Однако подробности произошедшего он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада отправила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в отставку. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330, один проголосовал против, и ещё 45 воздержались. Кулеба подал заявление об отставке 4 сентября, перед его увольнением произошла серия кадровых перестановок в украинском правительстве.

Ранее об уходе с занимаемого поста заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Помимо этого, заявления об отставке также подали глава минюста Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.