Москва, 9 сентября, 2024, 12:24 — ИА Регнум. В столице завершился итоговый розыгрыш в рамках акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Призовые баллы выиграли участники электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.

Илья Питалев/РИА Новости

Победителями по итогам трех розыгрышей стали 1 705 807 человек. Призы разыграли случайным образом при помощи специального оборудования. Победители основного розыгрыша получат тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов.

Некоторые категории участников голосования онлайн, которые не стали победителями основного розыгрыша, получили гарантированные призы. Так, по одной тысяче призовых баллов было начислено впервые голосовавшим онлайн и москвичам старше 60 лет. Выигрыш можно обменять на скидки в магазинах, ресторанах и кафе, на покупку билетов в музей или театр, а также перевести на благотворительность. Кроме того, призовыми баллами можно пополнить баланс транспортной карты «Тройка».

Помимо этого среди проголосовавших онлайн прошли розыгрыши дополнительных призов. За три дня 15 тысяч человек получили скидку в размере 15 тысяч баллов на товары и услуги партнеров акции в одной из трех категорий: «Путешествия и культура», «Техника для дома» и «Спорт».

Победители акции уже начали активировать свои уникальные коды, получать призовые баллы и обменивать их на промокоды у партнеров акции. Кроме того, москвичи направляют выигранные баллы на благотворительность. Результаты розыгрыша в течение дня появятся на странице акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва». Там же можно найти информацию о ее партнерах, порядке и сроках ее проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы.